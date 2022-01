Attentats de Bruxelles : les kamikazes de l'aéroport identifiés

Les frères El Bakraoui, Khalid et Brahim étaient connus des services de police mais pour grand banditisme et non pour des faits de terrorismes jusqu'ici.

Ils seraient liés à Salah Abdeslam.

Le bilan s'alourdit

Par ailleurs, le dernier bilan du Centre de crise est tombé vers 7h00 ce mercredi 23 mars : 31 morts et 250 blessés.