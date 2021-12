Rio de Janeiro (AFP). Le foot féminin donne le coup d'envoi des JO-2016, mais les affaires continuent

Officiellement, les JO ne seront ouverts que vendredi soir, lors de la cérémonie d'ouverture, au mythique stade de Maracana. Mais les compétitions, elles, ont débuté, avec six matches de football féminin au programme mercredi.

Et ce seront les Françaises qui clôtureront la journée, contre les Colombiennes, à Belo Horizonte, à 22h00 locales (03h00 jeudi). Elles seront les premières des 396 sportifs bleus à entrer en lice aux JO, avant Teddy Riner, Renaud Lavillenie ou Florent Manaudou.

Les Bleues, qui portent tous les espoirs du foot français aux Jeux, les Espoirs ayant échoué à se qualifier chez les messieurs, entament leur campagne pour décrocher enfin une médaille, après avoir toujours buté au pied du podium: 4e au Mondial-2011, 4e aux JO-2012, quarts de finale à l'Euro-2013 et au Mondial-2015.

Si le Brésil est le pays du "futebol", la foule n'était pas au rendez-vous mercredi devant les Suédoises et les Sud-Africaines, avec quelques centaines de personnes seulement dans le stade olympique Joao Havelange de Rio, alias "Engenhao", une enceinte de 60.000 places qui sera principalement utilisée par l'athlétisme durant les Jeux.

La chasse aux médailles en tout cas est lancée. Depuis le Vatican, mercredi, le pape François a cependant appelé les participants aux JO à mener "la bonne bataille", celle d'obtenir "quelque chose de plus précieux: la réalisation d'une civilisation dans laquelle règne la solidarité".

- 31e appel russe au TAS -

Dans les coulisses, au CIO, la solidarité du mouvement olympique est en tout cas difficile à trouver, et les affaires continuent. Avec notamment ce dossier du système de dopage d'Etat russe, et l'annonce d'un 31e recours au TAS d'un sportif russe exclu des JO. Une nageuse encore, Daria Ustinova, après des rameurs, des haltérophiles, un lutteur et un céiste.

Mardi soir, le Tribunal arbitral du sport avait annoncé avoir rejeté les appels de 17 rameurs russes exclus des JO par la Fédération internationale d'aviron (Fisa), dans le sillage des révélations du rapport McLaren du 18 juillet sur le système de dopage d'Etat mis en place en Russie depuis 2011.

Il lui reste, donc, 14 appels à traiter avant vendredi soir et la cérémonie d'ouverture des JO au stade Maracana. Le jour où on saura, peut-être, le nombre de sportifs russes définitivement autorisés à participer aux Jeux.

La dernier mot est, en effet, au Comité international olympique, dont un panel de trois membres passe au crible depuis samedi les listes des sportifs russes déclarés éligibles par les différentes Fédérations internationales. Leur rôle: en écarter ceux qu'il estimerait mouillés dans le système de dopage d'Etat russe dénoncé par le rapport McLaren.

Verdict vendredi au plus tard, avait promis le CIO ! En espérant que le combat ne continuera pas sur le terrain judiciaire, déjà encombré.

- Pelé ou Kuerten ? -

Flou, donc, autour du nombre de sportifs russes qui seront aux JO. Et flou toujours sur l'identité du dernier relayeur de la flamme olympique, celui qui allumera la vasque olympique avec sa torche, vendredi soir, au Maracana.

La presse brésilienne offre ce rôle au "Dieu" Pelé. Mais celui-ci minaudait encore mardi soir, prétextant des engagements auprès de deux sponsors et un voyage... Pour le vote des internautes brésiliens, le choix est, en revanche, clair: l'élu doit être Gustavo Kuerten, le triple vainqueur de Roland-Garros en tennis.

Plus de flou, par contre, sur le nom du porte-drapeau américain lors du défilé des athlètes vendredi soir. Ce sera une star, "la" star des jeux Olympiques, le nageur Michael Phelps, le sportif le plus médaillé de l'histoire des JO avec 22 médailles dont 18 en or qui conduira sa délégation de 555 athlètes.

Les Chinois aussi ont leur porte-drapeau, depuis mercredi, avec l'escrimeur Lei Sheng, champion olympique à Londres. Mais ils ont aussi des problèmes dans leur résidence, au Village olympique. Photo à l'appui, sur le réseau social Weibo, on voit ainsi deux de leurs pongistes vedettes contraints de réparer eux-mêmes une tringle de douche cassée.