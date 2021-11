L'ailier Gaylor Curier signe au Rouen Métropole Basket

Le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) continue son recrutement en annonçant mercredi 20 juillet 2016 l'arrivée du jeune ailier de 24 ans pour 1,97m Gaylor Curier qui est déjà passé pendant sa formation par le club rouennais.

L'équipe se dessine peu à peu

Natif de Massy, Gaylor Curier avait intégré pendant une année cadet le club normand avant de poursuivre sa formation à l'Elan Béarnais. L'ailier français sort de deux saisons disputées en Pro B avec deux clubs différents Angers (Maine-et-Loir) puis Souffelweyersheim (Alsace) lors de la saison passée.

« Nous sommes ravis d’accueillir Gaylor Curier dans notre effectif. Il revient dans un club qu’il connaît bien puisqu’il est passé par ici durant sa formation. C’est encore un jeune joueur mais il dispose désormais de deux années d’expérience en Pro B. Même si cela s’est soldé par deux descentes. Il a encore une belle marge de progression et ça, c’est important. Ce que nous avons apprécié chez Gaylor, au-delà des très bons renseignements sur son attitude qu’ont pu nous donner les coachs Lavandier et Eberlin (ndlr : Angers et Souffelweyersheim), c’est sa qualité de travail et son investissement au quotidien. C’est également sa faculté à pouvoir être une réelle menace à 3 pts, ainsi que sa participation aux rebonds, alliée à ses qualités athlétiques. Il est grand et cela est aussi une donnée importante car avec Carl Ponsar à 2,03m, lui à presque 2m et encore un 3/4 dans ces eaux, nous aurons de la taille et ça c’était une volonté de notre part. Nous attendons de lui qu’il soit un « puncheur offensif » et qui avec ses qualités lorsqu’il entrera, nous permettra d’être encore meilleurs dans notre jeu de course », déclare le coach Rémy Valin au sujet de son nouveau joueur.