Basket: le Rouen Metropole Basket fait signer un nouveau joueur

Après Derrick Colter et Jonathan Fairell, le Rouen Métropole Basket continue son recrutement en faisant signer un nouveau joueur Américain James Woodard.

Formé à l'université de Tulsa, le natif d'Arcadia agé de 22 ans tournait à une moyenne de 14,4 points aux tirs pour un pourcentage de 41.5%.

Le coach Remy Valin déclare à son sujet: « C’est un joueur à haut potentiel qui ne fait pas que tirer, il participe aux rebonds et notamment offensifs. Il peut créer pour les autres, jouer les pick and roll mais il a également une palette offensive très importante, c’est aussi cela qui nous a séduit dans son jeu. Il est de plus très élégant lorsqu’il joue et donne toujours une impression de facilités techniques dans tous ses mouvements, ainsi qu’une belle fluidité. Il vient à Rouen avec l’objectif de se lancer dans le basket européen et d’atteindre le haut niveau. À l’instar de Derrick Colter, il rentre parfaitement dans notre style de jeu pour la saison prochaine, et si la mayonnaise prend, il est capable de grosses performances une fois en confiance, en témoigne ses 10 shoots à 3 points contre SMU, équipe coachée par le légendaire Larry Brown. C’est d’ailleurs dans cette équipe que jouait un certain Yanick Moreira, qui n’avait fini qu’une fois dans la All Second Team de cette conférence, et qui aujourd’hui après un départ précipité de notre club a disputé les playoffs en Liga ACB avec Murcie ».

