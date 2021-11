Normandie : Frédéric Vespier, figure des casinos et du football normand décède subitement

Bercé par un père directeur des jeux au casino de Dieppe, là où il est né en 1967, Frédéric Vespier a connu une ascension fulgurante dans le monde des casinos puisqu'à 26 ans seulement, il s'est vu confier la direction du Casino d'Agon-Coutainville, établissement qu'il fera grandir de 36 à 62 machines en 20 ans. Passionné de football, il s'investit naturellement dans la vie associative locale et régionale. En plus que d'être un des partenaires majeurs du District de football de la Manche, il fut entre autres nombreux mécénats, le fer de lance de la Coupe des Casinos bas-normands (Coupe de Basse-Normandie) pour redonner du souffle à l'épreuve au milieu des années 2000. Localement, il est également un dirigeant essentiel du FC Agon-Coutainville à partir de 1999 après un passage par le FC St-Lô (1996-99).

Directeur de casino à 26 ans

Sous sa houlette, le FCAC dont il présidera aux destinées pendant près d'une décennie, mais aussi le groupement de la Côte de l'Espace chez les jeunes, grandissent comme jamais, autant sûr, qu'en dehors du terrain. Le FC Agon-Coutainville parvient même à passer du District à la DSR en quelques années seulement avec également d'inoubliables aventures en Coupe nationale et régionale. En football comme dans sa vie professionnelle, Frédéric Vespier fait preuve d'une qualité essentielle au delà de ses résultats : l'humanité. Qualité que bien peu d'hommes d'action et d'influence ont encore aujourd'hui.

Président bâtisseur et mécène du foot régional

En 2013, la direction du groupe Partouche lui propose de retrouver sa ville natale, Dieppe, en compagnie de Stéphanie son épouse, et d'Elise et Antoine ses enfants, en reprenant en main les destinées du casino seino-marin. Le 1er juillet 2014, il quitte donc la Basse-Normandie mais reste très proche des dirigeants et joueurs historiques du FCAC même s'il devient rapidement un maillon essentiel du FC Dieppe, entrant il y a peu dans le comité directeur du club. « Le football perd un très grand monsieur aujourd'hui » nous a confié Jean-Pierre Louise, un président du District de la Manche très ému en apprenant la nouvelle. Un bienfaiteur du football normand s'en est effectivement allé. Beaucoup trop vite...