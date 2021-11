Trinec (République Tchèque) (AFP). Coupe Davis: la France en demie en battant la République tchèque

En demi-finale, les Bleus et leur capitaine Yannick Noah seront opposés soit aux Etats-Unis, soit à la Croatie. Vendredi, les leaders des deux équipes, Tsonga et Vesely, avaient été battus respectivement par Lukas Rosol et Lucas Pouille. Le double Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert avait donné samedi l'avantage à la France, en battant la paire tchèque Radek Stepanek/Lukas Rosol.

Vendredi:

Lukas Rosol (CZE) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (10/8), 6-4

Lucas Pouille (FRA) bat Jiri Vesely (CZE) 7-6 (7/2), 6-4, 7-5

Samedi:

Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA) battent Radek Stepanek/Lukas Rosol (CZE) 6-1, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4

Dimanche:

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) bat Jiri Vesely (CZE) 4-6, 7-6 (7/3), 6-4, 7-5

Le second simple de la journée qui devait opposer Lukas Rosol (CZE) à Lucas Pouille (FRA) ne sera pas disputé.