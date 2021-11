Trinec (République Tchèque) (AFP). Coupe Davis: Tsonga envoie la France en demi-finales

En quête de leur première victoire en Coupe Davis depuis 2001, les Bleus et leur capitaine Yannick Noah seront opposés soit aux États-Unis, soit à la Croatie mi-septembre pour une place en finale.

A Portland, les Etats-Unis menaient deux victoires à une à l'issue du double, samedi.

Battu vendredi lors du premier simple par Lukas Rosol, Tsonga a dû sérieusement batailler pour maîtriser Vesely (50e): le N.10 mondial a eu besoin de quatre sets 4-6, 7-6 (7/3), 6-4, 7-5 et 3 h 28 min de jeu.

Le Français n'est pas parti du bon pied dans ce match. Après avoir ouvert le premier set par une double faute, il a cédé son service au cinquième jeu, puis perdu la manche (4-6) après avoir échoué à concrétiser deux occasions de recoller.

Mais Tsonga a su relever la tête au deuxième set, très accroché, en s'imposant sans frémir au tie-break (7/3), malgré une balle de set gaspillée à 5-4.

Tsonga, plus souverain sur la mise en jeu et au filet, a ensuite maintenu, non sans difficultés toutefois, son emprise sur la partie, et le Tchèque n'était plus en mesure de faire face à son jeu varié et efficace.

Vendredi, Rosol avait battu Tsonga dans le premier simple (6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (10/8), 6-4) pour apporter le premier point aux Tchèques. Pour ses débuts en Coupe Davis, Lucas Pouille avait égalisé grâce à sa victoire 7-6 (7/2), 6-4, 7-5 contre Vesely.

Samedi, le double Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert avait rapproché les Bleus à un point des demi-finales en venant à bout en cinq sets (6-1, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4) de la paire tchèque Radek Stepanek/Lukas Rosol.

Vendredi:

Lukas Rosol (CZE) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (10/8), 6-4

Lucas Pouille (FRA) bat Jiri Vesely (CZE) 7-6 (7/2), 6-4, 7-5

Samedi:

Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA) battent Radek Stepanek/Lukas Rosol (CZE) 6-1, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4

Dimanche:

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) bat Jiri Vesely (CZE) 4-6, 7-6 (7/3), 6-4, 7-5

Le second simple de la journée qui devait opposer Lukas Rosol (CZE) à Lucas Pouille (FRA) ne sera pas disputé.