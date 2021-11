Juba (AFP). Soudan du Sud: Kiir et Machar annoncent un cessez-le-feu

Presque au même moment, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a réclamé "un embargo immédiat sur les armes" destinées au Soudan du Sud et de nouvelles "sanctions ciblées" contre les fauteurs de troubles.

"Le président a réitéré son engagement à la mise en oeuvre de l'accord" de paix du 26 août 2015 et signé un décret ordonnant "la cessation des hostilités avec effet immédiat" à partir de 18H00 locales (15H00 GMT), a annoncé le ministre de l'Information, Michael Makuei, dans une allocution retransmise à la télévision d'Etat (SSBC).

Tous les commandants de l'armée gouvernementale (SPLA) ont "ordre de cesser tout combat et d'obéir à ce décret, de contrôler leurs forces et de protéger la population civile et ses biens", a poursuivi M. Makuei.

Riek Machar a également annoncé, dans un entretien à la radio locale Eye Radio Juba, avoir ordonné à ses troupes "un cessez-le-feu immédiat" à partir de 20H00 (17H00 GMT).

Juba est le théâtre depuis vendredi soir de combats entre les forces loyalistes, fidèles à Salva Kiir, et les ex-rebelles aux ordres de Riek Machar. Les affrontements ont impliqué lundi de l'artillerie lourde près de l'aéroport (nord-est) et dans le quartier de Tomping (centre), selon une source diplomatique occidentale.

Les affrontements ont été provoqués par une altercation meurtrière jeudi soir à un des nombreux barrages de la ville.

- 'Hélicoptères de combat' -

Ces combats ont fait "plus de 300 morts" dans la seule journée de vendredi, a indiqué le ministre de l'Information. Aucun bilan n'est disponible pour les jours suivants, alors que deux Casques bleus chinois ont été tués par une "bombe" ayant touché dimanche un véhicule blindé de l'ONU.

Des coups de feu sporadiques ont été brièvement entendus lundi soir à Juba.

Ces nouvelles violences, qui coïncident avec le cinquième anniversaire de l'accession à l'indépendance du Soudan du Sud, font craindre une reprise des combats dans tout le pays, déchiré depuis décembre 2013 par une guerre civile qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts et près de trois millions de déplacés.

Ban Ki-moon a exhorté lundi le Conseil de sécurité de l'ONU à "renforcer la mission de l'ONU au Soudan du Sud" (Minuss) en la dotant notamment d'hélicoptères de combat.

Réuni en urgence à New York dimanche soir, le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà dit envisager de renforcer la Minuss et demandé aux pays de la région "de se préparer à fournir des troupes supplémentaires au cas où le Conseil le déciderait".

Washington a une nouvelle fois exigé lundi l'arrêt des combats. "Les Etats-Unis condamnent dans les termes les plus forts le retour de la violence au Soudan du Sud. Cela doit cesser", a déclaré dans un communiqué Susan Rice, conseillère à la sécurité nationale du président Barack Obama.

Mme Rice a dénoncé "Cette violence insensée et inexcusable, menée par ceux qui placent encore une fois leurs propres intérêts au-dessus du bien-être de leur pays et de leur peuple".

- 'Pris dans les combats' -

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Igad, organisation des pays de la région, se sont réunis à Nairobi lundi et ont indiqué qu'ils demanderaient une révision du mandat de la Minuss pour "permettre la présence de plus de soldats (de l'ONU, ndlr) dans la capitale Juba" si les armes n'étaient pas déposées immédiatement.

Le président de la Commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix signé le 26 août 2015, Festus Mogae, a exhorté lundi à "une mise en oeuvre immédiate" de cet accord.

Des milliers de civils ont dû fuir les quartiers les plus touchés par les affrontements. Parmi eux, le correspondant de l'AFP a décrit une "situation terrifiante".

Selon la Minuss, 7.000 civils se sont réfugiés dans deux de ses camps, dont un à proximité duquel les combats ont éclaté, et qui abrite déjà 28.000 déplacés. D'autres se sont réfugiés par centaines dans les églises de la ville.

Déclarant que son camp a été "pris directement dans les combats", la Minuss a indiqué que 67 personnes avaient été blessées, dont huit sont ensuite décédées, dans ou autour de sites de protection réservés aux civils.