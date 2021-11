Genève (AFP). Soudan du Sud: au moins 36.000 déplacés par les combats

"Les derniers combats depuis vendredi ont déplacé 36.000 personnes" dans et autour de Juba, a expliqué une porte-parole du Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), Vanessa Huguenin, précisant que ce chiffre risquait d'évoluer en raison de la volatilité de la situation.

Ces personnes - en majorité des femmes et des enfants - ont fui les affrontements et se sont réfugiées dans les sites de protection des civils de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (Minuss) et dans d'autres endroits de la capitale, selon l'Ocha.

"Il est impératif que les civils soient autorisés à se déplacer librement pour se réfugier et que le personnel humanitaire soit protégé pour avoir un accès immédiat, sûr et sans entrave aux personnes" qui ont besoin d'aide, a indiqué le bureau de l'ONU.

"La situation humanitaire est grave et les besoins sont immenses. De fortes pluies dans certaines parties de Juba ont aggravé la situation", souligne par ailleurs l'Ocha.

Sur le terrain, le cessez-le-feu décrété la veille par les deux camps rivaux était respecté mardi matin dans la capitale du Soudan du Sud.