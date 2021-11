Paris (AFP). Un dessin de Degas volé par les nazis adjugé 462.500 euros

"Trois danseuses en buste" a été acheté au téléphone par un collectionneur italien, a précisé à l'AFP la maison Osenat, organisatrice de la vente.

Ce dessin au fusain sur papier calque, réalisé par Degas autour de 1898, représente des ballerines, dont l'une, de trois quarts, se passe négligemment la main dans le dos.

Il était estimé entre 350.000 et 450.000 euros (hors frais).

"Je suis très contente que ce soit un collectionneur qui ait acheté ce dessin. Il va pouvoir entamer une nouvelle vie", a déclaré à l'AFP Viviane Dreyfus, fille du propriétaire du dessin, venue assister à la vente.

La restitution de l’œuvre a été réalisée avec l'aide de généalogistes selon une nouvelle procédure, plus volontariste, mise en place par le ministère de la Culture.

Le dessin avait été confisqué en août 1940 par les nazis au domicile parisien d'un médecin juif, Maurice Dreyfus.

Alors que celui-ci a rejoint les Forces françaises libres, sa femme et ses deux enfants sont arrêtés en 1943 et déportés à Auschwitz. Ils sont gazés le jour de leur arrivée.

En 1947, Maurice Dreyfus signale aux autorités françaises que le dessin de Degas ne figure pas parmi les œuvres qui lui ont été restituées après la guerre.

L’œuvre est retrouvée en 1951 dans un placard de l'ancienne ambassade d'Allemagne affectée à des services du ministère des Affaires étrangères. Mais le dessin n'est pas identifié comme l’œuvre recherchée par Maurice Dreyfus. Il est alors attribué au Musée du Louvre, après avoir été enregistré dans les œuvres dites MNR (musées nationaux récupération).

Celles-ci sont placées sous la responsabilité juridique du ministère des Affaires étrangères dans l'attente de l'identification de leur propriétaire ou de ses ayants droit. Quelque 2.000 œuvres MNR sont encore en dépôt dans les musées français.

"En septembre, nous avons reçu un cadeau du ciel, lorsque nous avons appris qu'on avait retrouvé le dessin de Degas", a raconté Viviane Dreyfus, fille de Maurice Dreyfus et de sa seconde épouse.

Son père étant décédé en 1957, elle est l'une des ayants droit avec ses trois nièces. "C'est comme si mon père nous l'avait offert d'outre-tombe. Nous étions très émues", a-t-elle dit.

La restitution du dessin de Degas "est le premier aboutissement d'un processus nouveau", visant à rechercher les propriétaires ou ayants droits potentiels des œuvres MNR sans attendre qu'ils se manifestent, selon le ministère de la Culture.

Dans cette perspective, le ministère a conclu un partenariat avec l'organisation Généalogistes de France qui réalise gracieusement les recherches. Car, avec le temps, les témoins directs sont en effet de plus en plus rares et le nombre de requêtes de plus en plus faible.

Le dessin de Degas avait été officiellement restitué le 9 mai à Viviane Dreyfus et ses nièces par la ministre de la Culture Audrey Azoulay.

Ne pouvant se le partager, les quatre femmes avaient décidé de mettre en vente le dessin. Mais à l'initiative du commissaire-priseur, Me Osenat, elles vont bénéficier d'"une excellente copie". "De cette façon, il restera dans la famille", a souligné Viviane Dreyfus.