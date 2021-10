Oswiecim (Pologne) (AFP). Des bijoux en or cachés dans le double fond d'une tasse retrouvée à Auschwitz

Une bague et une chaîne en or, cachées il y a plus de 70 ans dans le double fond d'une tasse en métal émaillé par un prisonnier de l'ancien camp nazi d'Auschwitz-Birkenau, ont été découvertes lors des travaux de conservation, a annoncé jeudi le musée du site.