Brest (AFP). Finistère: Les Fêtes maritimes et Les Vieilles Charrues sous sécurité renforcée

Pour la première fois, le premier festival de musique de France, organisé chaque année à Carhaix (Finistère), et les Fêtes maritimes internationales de Brest, qui ont lieu tous les quatre ans, se dérouleront en même temps à quelque 80 km de distance.

Les Vieilles Charrues attendent plus de 270.000 personnes, un record pour cette 25e édition, du 14 au 17 juillet, tandis que les Fêtes maritimes s’apprêtent à accueillir un millier de navires d'une dizaine de pays et quelque 100.000 personnes par jour entre les 13 et 19 juillet.

Un afflux inédit, qui vient s'ajouter aux touristes qui fréquentent habituellement en période estivale ce département d'environ 900.000 habitants.

Pour faire face à ce rassemblement important de population et à la situation de catastrophe ou d'urgence sanitaire grave qu'engendrerait un "acte malveillant", huit personnels de la réserve sanitaire vont venir renforcer, à compter de mercredi et pour une durée de sept jours, les hôpitaux de Brest et Carhaix, indique un récent décret publié au Journal officiel.

- Un dispositif d'accueil renforcé -

Côté organisateurs, ceux des Vieilles Charrues, où sont attendus de grands noms tels que Pharrell Williams, Lana del Rey ou les Pixies, assurent que le dispositif mis en place pour l’accueil du public, "déjà très conséquent les années précédentes, a été renforcé suite au contexte actuel".

Parmi les nouvelles mesures mises en place: des fouilles en amont des accès aux entrées, mais également au niveau des entrées VIP, professionnels et médias, en plus de celles habituellement réalisées aux entrées du public, la suppression des consignes sur place ou l’installation d'un dispositif de vidéo-protection aux entrées.

Au total, plus de 700 agents seront chargés de la sécurité sur le site, une vaste plaine aux abords de Carhaix. S'ajoutent quelque 250 secouristes et un poste médical composé de plus de 50 personnes, dont des médecins urgentistes, des infirmiers ou des pharmaciens.

- Sécurité consolidée sur terre et sur mer -

Côté Fêtes maritimes, quelque 120 agents de sécurité et de sûreté seront opérationnels chaque jour sur le site, ouvert au public de 10H00 à 01H00. Sur l'eau, ce sont quelque 40 embarcations qui seront chargées de la sécurité et de l'accès au site qui s'étend du port de commerce jusqu'à l'entrée du port militaire.

Le dispositif de vidéo-protection sera également plus important que lors de la précédente édition et des équipes médicales seront déployées sur l'ensemble du site avec la mise en place de plusieurs postes de secours.

"Les mesures sont renforcées suite à tous les événements qu'on a rencontrés depuis la fin de l'année dernière", assure René Calloch, responsable de la sécurité pour les Fêtes maritimes. Le dispositif mis en place à l'occasion de cette 7e édition est "à peu près 20% plus important que lors de la dernière manifestation", précise-t-il, assurant que "le même type de dispositif que l'on a au niveau de l'Euro de football sera mis en place".

Ces mesures s'ajoutent à celles mises en place par la préfecture maritime de l'Atlantique au niveau du plan d'eau et de la rade de Brest. "Les moyens sont renforcés", indique le capitaine de frégate Louis-Xavier Renaux, porte-parole de la préfecture maritime.

"Tous nos moyens militaires ont préparé une organisation pour être capables de surveiller, se renseigner et réagir si jamais il y avait des intentions malveillantes", souligne-t-il, assurant ne pas pouvoir en dire davantage sur le dispositif mis en place, pour des raisons de sécurité.

Même son de cloche du côté de la préfecture du Finistère, qui indique que "des mesures appropriées ont été prises, renforcées par rapport aux précédentes éditions", mais sans les détailler "pour des raisons de confidentialité opérationnelle".