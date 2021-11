Près de Bayeux (Calvados). Ivre mort, il frappe son petit frère à coups de baton

Depuis 2015, ce jeune de 19 ans est en rupture familiale. En 2012, lors du divorce de ses parents, il "dérape" et plonge dans les drogues dures. Il se met à consommer des stupéfiants, type héroïne. Il était jugé mercredi 6 juillet 2016, au tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Cette dépendance le rendant violent, sa mère ne veut plus qu'il se présente à son domicile, dans le Bessin. Cependant, le 13 mars 2016 vers 14h, il décide de s'y rendre. Sa mère est absente, il trouve son petit frère, un jeune adolescent, qui lui signifie qu'il n'a rien à faire là. En réponse, manifestement ivre, l'aîné le frappe.

Des coups au visage, sur la tête, sur tout le corps

L'adolescent tente de se défendre avec un bâton, mais l'autre le lui arrache et lui en assène des coups au visage, sur la tête, sur tout le corps. Choqué, en pleurs, l'adolescent court se réfugier chez les voisins. Le certificat médical révélera des douleurs cervicales, des ecchymoses et des hématomes à la tête et sur le corps.

"Mon grand frère m'a gâché mon enfance"

Le jeune homme a été jugé, en son absence, par le tribunal de grande instance de Caen le mercredi 6 juillet pour violence en état d'ivresse manifeste. En effet, interpellé, il présente 2,20g d'alcool par litre de sang et avoue avoir bu... trois litres de bière ! La jeune victime confie "Mon grand frère, en installant la violence à la maison, a gâché mon enfance".

Deux mois de prison ferme

"Je pense que la limite a été atteinte, explique le procureur. On sent l'usure de cette famille écrasée par un jeune héroïnomane qui a remplacé la drogue par une consommation massive d'alcool. Il vit et évolue dans un brouillard permanent et affirme avoir pris son petit frère pour quelqu'un d'autre. Cet individu, quasi SDF, est en cours de marginalisation. C'est à la justice de prendre le relais". Deux mois de prison ferme sont requis. Le parquet a suivi cette demande, y ajoutant 600 euros de dommages et intérêts à l'intention de la jeune victime.

