New York (AFP). Dallas: Clinton et Trump suspendent leur campagne

Depuis la Pologne où il participait à un sommet de l'Otan, le président Barack Obama a lui dénoncé une attaque "haineuse, calculée et méprisable", et des meurtres "absurdes", pour lesquels "il n'y a aucune justification possible". Il a ordonné que soient mis en berne les drapeaux sur les bâtiments fédéraux.

Cette "attaque horrible (...) est une attaque contre notre pays", a déclaré Donald Trump dans un communiqué, appelant à un "leadership fort, à l'amour et la compassion". "Notre pays est devenu trop divisé (...) les tensions raciales sont devenues pires, pas meilleures", a-t-il ajouté.

"Je pleure pour les policiers tués en faisant leur devoir sacré pour protéger des manifestants pacifiques, pour leur famille et tous ceux qui servent avec eux", a écrit pour sa part Hillary Clinton, dans un tweet personnel signé "H".

Mme Clinton devait se rendre en Pennsylvanie avec le vice-président Joe Biden. Son équipe de campagne a annoncé que le meeting était annulé, "en raison des événements tragiques à Dallas".

L'équipe de Donald Trump a également annoncé l'annulation de son déplacement prévu à Miami, en Floride.

"Nous devons restaurer le droit et l'ordre", a encore écrit Donald Trump dans son communiqué.

Il a aussi évoqué "la mort tragique et insensée de deux automobilistes en Louisiane et dans le Minnesota (qui) nous rappelle qu'il y a encore beaucoup à faire", en référence aux deux noirs brutalement tués par la police américaine mardi et mercredi.

C'est lors d'un rassemblement de protestation jeudi soir à Dallas, après ces décès, que la police a été prise pour cible.

"Trop d'Américains ont l'impression d'avoir perdu espoir. La criminalité fait du mal à trop de citoyens", a ajouté le candidat républicain. "Ce n'est pas le rêve américain que nous voulons tous pour nos enfants".

Outre les cinq policiers tués, et les sept blessés, deux civils ont également été blessés à Dallas lorsqu'au moins un tireur embusqué s'est mis à tirer sur la police.