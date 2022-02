Washington (AFP). USA: la police de Charlotte publie des vidéos de la mort de Keith Scott

Les images vidéo, fournies à un certain nombre de médias américains et mises en ligne, montrent Keith Lamont Scott sortant d'un véhicule et marchant à reculons, puis la police tirant quatre coups dans sa direction.

Ces images ne permettent pas de déterminer si Scott avait une arme à la main.

Une autre vidéo montre Scott couché à terre après avoir été abattu et des policiers qui l'entourent.

La police a également publié des photos montrant une arme de poing que Scott avait sur lui, selon elle, ainsi qu'un holster servant à porter une arme à la cheville et de la marijuana.

La police de Charlotte avait auparavant refusé de publier les images dont elle disposait. Elle avait déclaré que ces images montraient que Scott, un Noir âgé de 43 ans, constituait une menace pour les policiers au moment des faits.

Mais le chef de la police de Charlotte-Mecklenburg, Kerr Putney, a finalement annoncé samedi que les images allaient être publiées, déclarant à des journalistes que les gens "veulent voir les faits, des faits objectifs, et c'est ce que nous présentons".

Il a indiqué que des images "d'une caméra vidéo corporelle et d'une caméra fixée au tableau de bord" d'un véhicule de police seraient rendues publiques, répondant aux appels de manifestants qui ont défilé toutes les nuits depuis la mort de Keith Scott mardi.

Scott a été abattu alors que la police recherchait une autre personne près d'un immeuble d'appartements. La police affirme qu'il portait une arme, tandis que ses proches assurent qu'il s'agissait d'un livre.

Justin Bamberg, avocat de la famille de Keith Scott, a déclaré au cours d'une conférence de presse que malgré la publication des vidéos par la police, il était toujours impossible de "déterminer ce qu'il avait en main - s'il avait quelque chose". "Cela n'a pas changé", a-t-il dit.

Kerr Putney a réaffirmé samedi que Scott avait une arme de poing et a ajouté qu'il était aussi en possession de marijuana. Les policiers ont estimé en voyant cela que leur sécurité et celle du public étaient menacées, a-t-il dit.

La famille de Keith Scott avait elle-même diffusé vendredi une première vidéo tournée par l'épouse de la victime et montrant de façon imparfaite le moment de l'homicide. Il était impossible de déterminer sur ces images si Scott était armé ou non.