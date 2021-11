Islamabad (AFP). Emoi au Pakistan sur le sort d'un éléphant en captivité

Le pachyderme, âgé de 32 ans, est arrivé en 1985 dans la capitale pakistanaise en provenance du Sri Lanka. Depuis, les controverses et les interrogations sur sa santé mentale et sur ses conditions de vie se multiplient.

Pour Safwan Shahab Ahmad, vice-président de la Pakistan Wildlife Foundation (Fondation pour la vie sauvage du Pakistan), le comportement de Kaavan, notamment la façon dont il secoue la tête de manière répétée, démontre qu'il souffre d'un "genre de maladie mentale".

Selon M. Ahmad, qui suit Kaavan depuis les années 90, l'animal pâtit aussi de l'absence d'experts formés sachant prendre soin de lui et a besoin d'un enclos plus spacieux et plus arboré.

Les défenseurs des droits des animaux estiment que la végétation de son parc ne le protège pas bien du soleil alors que les températures dépassent fréquemment les 40 C° l'été à Islamabad.

Les éléphants asiatiques comme Kaavan sont capables de parcourir des milliers de kilomètres dans les forêts tropicales et sous-tropicales, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Or l'enclos de Kaavan ne fait que 90 mètres sur 140 et n'est que peu ombragé. Il l'occupe seul depuis la mort de sa compagne Saheli en 2012, elle-même arrivée en 1990.

"Donnez-lui des buissons épais et un système de douche artificielle et vous verrez Kaavan apprécier son environnement", estime M. Ahmad, qui est l'auteur de plusieurs documents de recherche sur le pachyderme.

Le Dr Wasim Ahmad Khan, expert en mammalogie, est du même avis: selon lui, la captivité "va abréger sa vie si on ne fait pas plus attention à son environnement".

Mais les amis des animaux redoutent aussi que Kaavan ne soit maltraité par ses gardiens.

En 2002, ceux-ci l'avaient enchaîné en raison d'accès de violence. L'animal avait été libéré suite à des protestations en sa faveur.

- Zoo sur la défensive -

Il est toutefois apparu à la fin de l'année dernière que l'éléphant était de nouveau entravé plusieurs heures par jour, suscitant une nouvelle vague d'émotion.

Une pétition adressée aux autorités du zoo et au Premier ministre Nawaz Sharif a réuni un grand nombre de signatures. La direction du zoo a affirmé à l'AFP lors d'une récente visite que l'animal n'était plus attaché.

Malgré ces assurances, plus de 200.000 personnes ont récemment signé une seconde pétition réclamant que Kaavan soit transféré dans une réserve pour animaux.

La chanteuse Cher, qui a également pris fait et cause depuis des mois pour l'éléphant, a publié fin juin sur Twitter une série de photos le montrant près d'une pièce d'eau artificielle, qui fait partie d'un nouveau fossé creusé autour de son enclos.

"Kaavan a été désentravé et marche vers l'eau. Nous ne sommes pas loin de le sauver", a-t-elle twitté.

Mise en cause, la direction du zoo se défend de tout mauvais traitement, affirmant que l'animal se sent juste seul en l'absence de compagne de son espèce.

"En novembre dernier, nous avons désentravé Kaavan et nous lui avons accordé un espace beaucoup plus grand et mis en place des infrastructures pour qu'il puisse bouger librement", a indiqué à l'AFP Iftikhar Awan, directeur général adjoint de l'Autorité municipale CDA, responsable du zoo.

La direction du zoo a aussi entamé des négociations avec le Sri Lanka pour l'envoi d'une nouvelle compagne pour Kaavan, a ajouté M. Awan, sans toutefois pouvoir se prononcer sur un calendrier.

Le zoo est d'autant plus sur la défensive qu'une autruche est morte en mai pour des raisons encore inconnues, notent les médias pakistanais.

"Amenez une éléphante et vous verrez des changements très positifs chez Kaavan", renchérit son gardien, Jalal-ud-din Ahmad.