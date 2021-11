Humour, cirque, danse, théâtre, ... Une variété de formes et de genres est représentée sur les Sorties de Bain à Granville. L'édition 2016 accueillera 25 compagnies pour 50 spectacles et 140 représentations sur 4 jours soit 235 techniciens et artistes et une centaine de bénévoles.

Retrouvez le programme complet ICI

Ecoutez, Angnès L'Aigle-Duval, Directrice de l'Archipel de Granville.