Au Chapitre, à Bihorel, des nouveaux logements dans un quartier écologique

Le quartier du Chapitre, à Bihorel (Seine-Maritime), va s'offrir un coup de jeune. Au sens propre - de nouveaux logements vont voir le jour derrière le centre commercial - comme au sens figuré, puisque ce sont les jeunes couples avec enfants qu'espère faire venir le maire Pascal Houbron.

Un quartier écolo avec maisons et appartements

Le maire a choisi les 12 000m2 des anciens terrains de tennis, situés derrière le centre commercial, pour faire émerger des logements. "Des petits collectifs, sur deux niveaux et des maisons individuelles", précise Pascal Houbron. Les objectifs poursuivis sont nombreux : "Il s'agit de revitaliser le Chapitre, pour permettre à de jeunes familles d'avoir accès à la propriété, car l'école à côté se vide. Nous voulons également renforcer l'offre commerciale et enfin d'augmenter l'assiette fiscale puisque je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts", développe Pascal Houbron. Et qui dit plus d'habitants, dit plus de recettes fiscales.

Un quartier écologique

Ces nouveaux logements devront changer la perception qu'ont les habitants du quartier : "L'image du quartier est aujourd'hui dégradée par rapport à il y a 20 ans. Il faut penser ce quartier différemment, en favorisant les déplacements doux, en développant des espaces de vie, en gérant de manière optimale l'eau." Sans mentionner le terme d'écoquartier, Pascal Houbron y pense fortement. Le projet sera choisi en octobre prochain par une commission où siégeront des membres du comité de quartier. Une autre façon d'impliquer les habitants dans la vie de leur quartier. Pascal Houbron espère que "tout sera terminé en 2020".

Lire aussi :