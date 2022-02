Tourisme estival à Ouistreham : "les Caennais ont manqué"

“Notre avant-saison était très positive : on notait une hausse de plus de 6% par rapport à l’année précédente pour les mois d’avril, mai et juin. C’était l’été avant l’été. Ce bond a été anéanti par le triste mois de juillet et un mois d’août pas beaucoup plus clément”, récapitule Emmanuelle Hardouin, la directrice de l’office de tourisme.

Mais c’est surtout l’absence de la clientèle locale qui s’est faite sentir. Car malgré les animations “quasi-quotidiennes” organisées par la station balnéaire, les conditions météo, adaptées ni à la plage ni aux sports nautiques, ont eu raison de la clientèle caennaise et calvadosienne, premiers consommateurs de l’offre touristique de Ouistreham. “Cette année, nous avons profité du tourisme national, mais le tourisme local nous a manqué. La saison estivale, nous ne l’avons vécue que d’avril à juin : mais grâce à cela, le bilan reste stable par rapport à 2010”, conclut aussi Christophe Ozenne, le directeur du casino.