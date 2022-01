Un film récompensé sept fois aux césars ce soir à la télévision.

A 20h35, découvrez ce film récompensé lors de la cérémonie des césars, par sept statuettes, dont celle de la meilleure actrice attribuée à Yolande Moreau. C'est le film Séraphine que vous propose France 3 ce soir pour la première fois en diffusion gratuite à la télévision.

Il y a de la cuisine comme chaque jeudi sur TF1 avec Masterchef. Ce soir, il ne reste que 13 candidats. Ils vont devoir notamment énumérer et identifier les différentes parties du bœuf. A propos de Masterchef, deux candidats ont sauvé la vie d'un homme pendant le tournage (source : tvmag.com). Ça s'est passé dans un avion, en vol pour New York. Élisabeth (infirmière urgentiste) et Matthias (étudiant en médecine) ont sauvé une personne victime d'une crise cardiaque.

Pour les abonnés, Canal + diffusera ce soir le début de la seule et unique saison de « The Event ». série américaine à suivre dès 20h50.

En bref et sur les autres chaînes, Envoyé Spécial sur France 2 et Bones sur M6.