Le programme de l'élection de Miss Normandie à Coutances

Seize candidates se présentent au titre de Miss Normandie 2012 qualificative pour Miss France 2012.

Les prétendantes au titre effectueront un premier passage en robe de soirée et un second en tenue balnéaire.

Le show Miss France assurera la seconde partie de soirée avec un spectacle chorégraphié autour de Laury Thilleman, Miss France 2011 ; ainsi que trois de ses dauphines : Jenna sylvestre, Miss Languedoc et 1ère dauphine de Miss France 2011 ; Anastasia Winnebroot, Miss Picardie et 2ème dauphine de Miss France 2011 ; Anais Corozine, Miss Martinique et 6ème dauphine de Miss France 2011.

Le jury est présidé par Yves Lamy, maire de Coutances - une Organisation de l’UCAC