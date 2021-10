Miss Normandie, c'est ce soir !

Soirée de charme ce soir à Coutances. Les plus belles jeunes filles de Haute et Basse-Normandie se réunissent à Coutances et espèrent toute avoir la chance de représenter la grande région lors de l'élection Miss France de fin d'année.

C'est le public qui choisira à 80% sa Miss préférée, les 20% restants étant dévolus au jury.

Les 5 miss départementales plus leurs 1ères et/ou 2èmes dauphines défileront en tenue de soirée, maillot de bain, mais aussi en robe de mariée cette année!

Vos places sont à acheter à Coutances auprès de l'UCAC, rue Tourville ainsi que chez Lingeline 30 rue Saint-Nicolas. Tarif : 20€ pour les adultes, 10 pour les -de 12ans. Infos : 02 33 45 13 47 / 02 33 07 64 64

Ecoutez Yannick Dalmont, président de l'UCAC, nous parler de la soirée:

Découvrez les portraits des 14 candidates (photo, âge, lieu de résidence...) dans notre page spéciale