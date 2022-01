La nouvelle télé-réalité de W9 à Ibizô fait le buzz sur la toile

Ce sont 9 ch'tis que les caméras de W9 suivent sur l'île en ce moment. Parmi eux , l'un d'eux retient particulièrement l'attention des téléspectateurs en raison, c'est sûr, de son profil très caricatural. Il s'agit de Christopher. Le magazine Télé Loisirs l'a justement interrogé, car tout le monde brûle d'en savoir plus sur lui. Ci-dessous dans l'interview du magazine, il nous livre sa vision de sa participation dans l’émission. Le jeune homme de 24 ans, est originaire de Tourcoing et il contribue sans aucun doute au succès de l’émission qui réunit tous les après-midi plus de 400 000 téléspectateurs sur W9. Mais parmi les 400 000, combien comprennent sa toute dernière phrase dans l'entretien ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette page !