Le plus grand concours de danse de France, ce soir sur W9.

Il y aura de la danse sur W9. Dans cette émission présentée par Stéphane Rotenberg, 32 candidats sélectionnés parmi 3000 postulant s'affronteront sous forme de duel afin de convaincre un jury composé de trois spécialistes de la danse : Franco Dragone (directeur artistique), Marie-Agnès Gillot (danseuse étoile à l'Opéra de Paris) et Redha (danseur et chorégraphe). Le vainqueur remportera la somme de 30 000 euros et intégrera la troupe d'un spectacle mis en scène par Franco Dragone. Découvrez ci-dessous quelques images de cette nouvelle émission.

France 2 : "Une semaine sans les femmes". Rémy Pflimlin, le PDG de France Télévisions l'avait annoncé : un deuxième numéro de cette télé-réalité sera diffusé sur France 2 c'est ce soir à 20h35.

La série "Desperate Housewives" revient ce soir sur M6. Susan, Bree, Gabrielle et Lynette font leur rentrée à partir de 20h45 dans une 7eme saison de la série, inédite en France en diffusion gratuite. Ce soir, diffusion des deux premiers épisodes de cette nouvelle saison marquée par le retour de Paul Young. Innocenté du meurtre de Felicia Tillman, il tient à se venger de tous les habitants de Wisteria Lane.