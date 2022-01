Rihanna entre dans le livre des records

La chanteuse pop Rihanna entre donc dans le livre des records 2012. Elle est reconnue comme la première chanteuse à avoir le plus de titres classés numéro un des meilleures ventes de singles au Royaume-Uni en 5 ans. Elle n'a cependant pas encore battu le record des Beatles et d'Elvis qui avait en leur temps réalisés bien plus de vente. D'un autre côté, soulignons que le marché du disque n'était pas le même.

Dans les succès de Rihanna au Royaume-Uni depuis 5 ans il y avait par exemple: Umbrella, Disturbia, Rude Boy ou encore Only Girl in the world.

