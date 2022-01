Fayçal Fajr, la bonne pioche de Malherbe

L’entraîneur du Stade Malherbe Caen, Franck Dumas, dit de lui “qu’il a du ballon, qu’il bouge beaucoup”. Côté terrain, l’ailier droit Romain Hamouma est encore plus enthousiaste : “C’est un super joueur qui sent le jeu, très à l’aise techniquement, et du coup, quand on demande le ballon ça va très vite.”

Complémentarité

Fayçal Fajr, titularisé lors des deux dernières sorties malherbistes, à Rennes en championnat puis contre Brest en Coupe de la Ligue, a connu une adaptation en mode accéléré. Déjà convaincant lors de son premier galop d’essai dans la capitale bretonne, il a séduit la Normandie du football contre Brest, mercredi 31 août. Sa prestation de haute volée a été ponctuée d’un but et d’une passe décisive pour Romain Hamouma. “Son apport est d’autant plus intéressant que son jeu se complète bien avec celui de Benjamin Nivet”, constate l’ancien Lavallois.

À 23 ans, le principal intéressé, débarqué de Fréjus cet été, fait preuve de beaucoup d’humilité au moment de faire le point sur son intégration dans le schéma de jeu caennais : “rien n’est fait, le plus dur est toujours de répéter les bonnes prestations. J’ai choisi de venir à Caen car c’est une équipe qui joue au ballon et mon style de jeu semble correspondre sur ces deux premiers matchs”, analyse-t-il.

Outre ses qualités dans le jeu, Fayçal Fajr n’a pas manqué de séduire les observateurs sur les phases arrêtées. Son coup de patte est le bienvenu au sein d’un effectif peu réputé pour faire la différence sur coup de pied arrêté.