Le portrait de Pétain une nouvelle devant le tribunal administratif

Celle-ci exige que soit déclaré nul et non avenu une décision du mois d’octobre 2010, prise par ce même tribunal, et qui avait imposé au maire de Gonneville-sur-Mer, près de Deauville, de retirer un portrait de Pétain d'une galerie de chefs d'état de la salle du conseil municipal. L'ADMP a donc choisi une voie de recours, dite de « tierce opposition », et qui lui permet s'il elle parvient à prouver qu'elle avait intérêt à défendre ses droits lors de la procédure initiale, de faire à nouveau juger l'affaire.

Pourquoi se manifester seulement maintenant ? À cette question, l'avocat de l'association, Me Jacques Trémolet de Villers (notre photo), n'apporte pas de réponse mais reconnaît «qu' il aurait mieux valu que l'association soit intervenant volontaire ». « Cette affaire soulève une question intéressante », poursuit-il. « Un jugement ne fait pas l'Histoire. Le principe de neutralité veut que ni les tribunaux, ni les autorités exécutives ne portent un jugement sur une période de l'Histoire. Il s'agit de rétablir une vérité historique ». Le rapporteur public a lui déclaré lors de l'audience que la « tierce opposition » formulée par l'ADMP était irrecevable. Le tribunal administratif de Caen a mis sa décision en délibéré à une date inconnue.