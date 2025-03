Caen. Garé sur une place réservée, il frappe une personne handicapée

Le 11 janvier 2024, un homme de 35 ans se gare illégalement à côté de la Caisse d'allocations familiales (CAF) à Caen, sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Peu après arrive un homme handicapé. Mécontent de ne pouvoir utiliser cette place réservée, il se gare derrière le véhicule incriminé. Lorsque le conducteur indélicat revient, la victime lui fait remarquer qu'il est sur une place spéciale. L'homme s'énerve et lui dit "tu bouges ta voiture ou ça va cartonner".

L'homme a l'habitude de ce genre d'attitude

Il le bouscule, le pousse, lui donne des coups et la victime tombe. Son pied se coince au niveau des roues du véhicule. Sans s'occuper de lui, il reprend le volant en roulant sur le trottoir au risque de blesser des piétons. La police intervient. Le vigile de la CAF explique qu'il connaît bien l'homme incriminé, car il utilise très souvent la place réservée.

Une employée a noté l'immatriculation de la voiture. Après investigations, on s'aperçoit que le trentenaire n'a plus son permis de conduire. Lors de son audition, il reconnaît avoir poussé la victime, mais nie les coups.

Prison ferme

Au tribunal de Caen le 13 mars, il confirme ses dires. La présidente lui fait remarquer son attitude "détestable" et lui fait savoir qu'il est "parti d'une façon très dangereuse". Elle précise qu'il a 21 mentions sur son casier judiciaire pour outrage, dégradation, violence, conduite sans permis, sans assurance, délit de fuite.

L'avocate de la partie civile lui dit "au lieu de faire votre mea culpa, vous agressez mon client et faites preuve d'incivilité". Pour la procureure, les délits sont particulièrement révoltants. "Quand la victime vous a dit 'je suis handicapé', vous avez répondu, 'je m'en fous.' C'est inadmissible."

Après délibéré, Michael Barbanchon est condamné à 12 mois de prison non aménageables. Il devra indemniser la victime, 600 euros pour préjudice moral et 800 pour frais d'avocat et régler 257 euros de frais de procédure.