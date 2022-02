Eméchés, les “amis” s’étaient disputés

En rentrant, les choses s’enveniment. Gérard, bien éméché aide son copain handicapé à s’asseoir dans son fauteuil roulant. Mais ce faisant, il ne remarque pas un trou et chute lourdement, s’ensanglantant le visage. Son ami en fauteil s’esclaffe de rire. De quoi provoquer la colère du troisième comparase, D.E 39 ans, qui lui donne deux claques, pour le punir de son manque de cœur. En renvoi de comparution immédiate lundi 10 octobre, D.E reconnaît et s’excuse des claques. Mais il nie les coups de pieds décrits par Gérard, réputé déjà trop ivre et sonné par sa chute pour avoir un témoignage crédible.

Finalement, le prévenu a été condamné pour violences en récidive à un an de peine plancher mais avec un sursis de neuf mois. Il devra aussi indemniser sa victime de 1 000 € tous préjudices confondus sur les 6 000 € demandés et ne plus le fréquenter. Un précédent sursis de six mois est également tombé automatiquement pour récidive. D.E a été immédiatement réemprisonné.