Mirabelle : un parfum de miel

Gâteau de mirabelles

Pour 6 personnes



750 g de mirabelles

40 gr de sucre candi roux

3 œufs

200 g de fromage blanc

100 g de sucre en poudre

100 g de farine

1/2 sachet de levure chimique

50 gr de beurre



Lavez les mirabelles, dénoyautez-les et remplacez chaque noyau par un petit morceau de sucre candi roux. Beurrez un moule à manqué et rangez-y les mirabelles préparées.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs, puis mélangez les jaunes avec le sucre.

Lorsque le mélange a blanchi, ajoutez le beurre ramolli, le fromage blanc et battez bien la pâte pour l’alléger. Versez ensuite la farine tamisée avec la levure.

Battez les blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel, puis ajoutez-les délicatement à la préparation.

Versez cette pâte sur les mirabelles et faites cuires 45 mn environ à four moyen (150° - th. 5).

Laissez tiédir ce gâteau avant de le retourner sur un plat.