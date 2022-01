Chat fait le buzz !

Dans un message publicitaire d'une minute environ à découvrir ci-dessous, vous verrez et entendrez une quinzaine de petits chats qui téléphonent (bien sur), mais qui regardent aussi la télévision, ou encore qui prennent un taxi. Le film rappelle d'ailleurs étrangement la cultissime parodie des nuls ou des chats jouent au baby foot et fument des pétards pour une fausse marque de pâté pour chats. Alors pourquoi avoir choisi des chats ? Tout simplement parce que les agences de publicité le savent bien : ce que les internautes préfèrent partager sur la toile, ce sont les chats. D'ailleurs dans ce message, on ne s'en cache pas ! L'agence de publicité s'est inspiré du sketch des nuls, et a même poussé le vice jusqu'à utiliser une voix qui ressemble fort à celle d'Alain Chabat. Découvrez ci-dessous ces images qui ont déjà été vues plus de 250 000 fois.