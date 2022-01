Endormez vos enfants avec AC/DC !

Le groupe "Rockabye baby" attire l'attention sur la toile en ce moment. Leur particularité ? Transformer tous les plus grands tubes rock en berceuse. Si vous cherchez une alternative à 'Il était un petit navire' ou à 'Pierre et le Loup', écoutez le resultat ci-dessous et rendez vous sur leur site :

http://www.rockabyebabymusic.com/

On apprend d'ailleurs sur leur site que le couple Beckham utiliserait ces berceuses pour endormir leurs enfants !























"[EXTRAIT U2_ORIGINAL]

et après leur passage, ça donne ça

[EXTRAIT U2].

Bien d'autres sont à découvrir sur notre site, il paraitrait d'ailleurs que le couple Beckham les utilisent pour endormir leurs enfants, rumeur qui circulent sur la toile.