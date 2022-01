Tendance Ouest livre son top 12 des terrasses caennaises

Place à la convivialité

Dernière-née des terrasses lounge et tendance, le Taï Pan (1) propose quelques fauteuils extérieurs appréciables à quelques pas de la place du Théâtre. C’est d’ailleurs cette place qui offre les terrasses les plus vastes de la ville, parmi lesquelles celle du Café du théâtre (2) et de son sympathique personnel. Pour une ambiance plus paisible, rendez-vous place Saint-Sauveur. A vous de choisir entre Chez Paulette (3) et le Cristal bar (4), l’endroit le plus ensoleillé de la fin d’après-midi. Si l’ambiance est à la fête, c’est au O’Donnell’s (5), sur le port, qu’il faut se rendre. Ou dans la rue Écuyère, royaume des étudiants.



Ambiance assurée

La terrasse du Vertigo (6) fait aussi parties des plus courues, tandis que la Tour Solidor (7) sert aujourd’hui sa troisième génération d’amateurs de convivialité. Très animée mais plus à l’écart, il est difficile de se faire de la place à la Garsouille (8), rue Arcisse de Caumont. Autres lieux prisés, le Béabar (9) et le Bar de la Fac (10) se font face à deux pas de l’université.

D’un autre style, le Café Mancel offre la terrasse la plus classieuse au cœur du Château de Caen, agréablement entourée d’arbres et de pelouses. Pour une ambiance encore plus relaxante et plus chic, choisissez le Royal (11), chère à ses voisins du Conseil général. Et pour s’éloigner un peu plus des bruits de la ville, quoi de plus dépaysant que le Camino et sa paisible terrasse face à l’église de Vaucelles. À redécouvrir à partir du 7 septembre.