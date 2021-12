Les commerçants de Bayeux en colère

Préserver le patrimoine de Bayeux. C'est pour cela qu'avait été signé, en 2009, une charte entre les commerçants et la municipalité sur l'utilisation des terrasses dans le centre-ville.



Aujourd'hui, les restaurateurs se plaignent de mesures trop restrictives et anti commerciales. Thierry Luillery, le représentant de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le Bessin nous a donné quelques exemples comme les parasols publicitaires, les couleurs criardes ou encore les matières plastiques.



Autres restrictions : les panneaux affichant les menus ou plats du jour doivent être installés de façon à permettre le passage d'un fauteuil roulant conformément à la loi handicap de 2005. Pas évident sur les petits trottoirs de la cité bajocasse.



Avec ce type de restriction, Thierry Luillery perd ainsi 15 places sur sa terrasse. Autre sujet de discorde entre commerçants et mairie : le doublement cette année, pour certain, du prix de taxe qu'ils doivent verser à la ville pour occuper ces terrasses.