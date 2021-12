Deux nouveaux inédits de David Guetta dévoilés à son insu!

Dernières victimes : I Can Only Imagine avec Chris Brown et Lil Wayne, et Titanium avec la chanteuse australienne Sia.

Ce sont deux nouveaux extraits du prochain album du DJ français, Nothing But The Beat, attendu dans les bacs le 29 août et promu par les singles Where Them Girls At et Little Bad Girl.

Comme son dernuier album One More Love, cette nouvelle galette s’accompagne d’une belle liste de personnalités : Nicki Minaj, Flo Rida, Taio Cruz, Ludacris, Snoop, Usher, Will.i.am, Akon, Timbaland, Jennifer Hudson et Jessie J.