En effet, le site internet www.manche.pref.gouv.fr a été rendu inaccessible dans la journée de dimanche en raison d'un piratage d'un individu dénommé samo_dz.

Ce pirate des temps modernes a à son actif de nombreux piratages de sites français ou non, on citera par exemple un institut de formation à Dijon, un site d'actualité sur le jazz et donc maintenant le site de la représentation de l'Etat dans la Manche.