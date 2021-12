Malherbe : Fayçal Fajr pourrait rejoindre la Ligue 2

Le meneur de jeu Fayçal Fajr, arrivé tout droit de Fréjus/St-Raphaël (National), faisait sa première apparition en tant que Malherbiste. Il avait signé le matin même un premier contrat professionnel d'une durée de trois ans. « C'est un rêve qui se réalise mais le plus dur reste à faire », confiait le Haut-Normand, natif de Rouen il y a près de 23 ans.

Maître artificier (il a marqué six de ses sept buts sur coups de pied arrêtés la saison dernière), manieur de ballon doué, Fayçal Fajr était suivi par plusieurs clubs (Dijon, Lens, Reims) mais « [voulait] tout faire pour rejoindre le Stade Malherbe ». Le Franco-Marocain, « jeté » du centre de formation du Havre en pré-formation, passé ensuite par Oissel (CFA 2) et Fréjus, devrait néanmoins faire l'objet d'un prêt cette saison. « C'est un excellent joueur mais, pour autant, par rapport à l'effectif actuel, on va sans nul doute privilégier le fait de le prêter dès cette saison pour qu'il soit titulaire dans une équipe de Ligue 2 », explique Jean-François Fortin.

