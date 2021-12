Fayçal Fajr pour 3 ans à Caen ?

Très connu dans le championnat National où il vient de disputer la bagatelle de 61 matchs en deux saisons avec le club de Fréjus, Fayçal Fajr n'a pas manqué de sollicitations lors du mercato estival. D'abord annoncé à Nice, le natif de Rouen formé à Oissel aurait choisi de revenir dans sa Normandie, au Stade Malherbe Caen.

Milieu offensif axial

Âgé de 22 ans, ce milieu de terrain offensif axial pourrait être l'héritier de Benjamin Nivet (34 ans) en position de meneur de jeu. Le troc entre les tuniques rayées « rouge et bleu » de Fréjus et de Caen devrait se faire dans les toutes prochaines heures. Si la nouvelle venait à se confirmer, Fajr serait la quatrième recrue caennaise de l'été après Frau, Vandam et Bulot.