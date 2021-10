A Alençon, la maison de Louis et Zélie Martin attire des fidèles venus du monde entier

En 2015, le Pape François annonçait la canonisation de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte-Thérèse. Ils s'étaient connus, travaillaient, ont eu leurs enfants à Alençon (Orne), où ils habitaient. Leur maison est devenue un lieu de visite, touristique et spirituel, dédié à la famille.

Hausse importante de la fréquentation

Depuis leur canonisation le 18 octobre 2015 à Rome (Italie), le sanctuaire alençonnais a vu sa fréquentation bondir : plus de la moitié de pélerins en plus, 87 % de groupes en plus, venus de toute la France, mais aussi de Grande-Bretagne, de Belgique, de Suisse, du Canada, d'Afrique … et même récemment, des tours opérateurs venus d'Inde !

La nouveauté, c'est que l'on ne vient plus voir "où Ste Thérèse est née". Les couples de fidèles viennent désormais visiter la Maison du couple Martinn, dédiée à la famille.

Le père Jean-Marie Simar, recteur du sanctuaire d'Alençon :

Samedi 9 juillet, le sanctuaire organise la fête des Saints Louis et Zélie, où les couples sont invités à venir célébrer leur anniversaire de mariage. Avec la marche des époux, et celle des épouses, qui se retrouveront sur le Pont de Sarthe, là où Louis et Zélie se sont rencontrés.

Lieu d'hébergement

Le sanctuaire d'Alençon va créer un lieu d'hébergement pour les familles et les couples de pèlerins, dans l'ancienne Maison des associations, près de la basilique d'Alençon.

Le projet qui est en cours de réflexion, sera lancé au début de l'automne prochain.