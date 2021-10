Manuel Valls en Normandie : il refuse l'accord de traité transatlantique

Manuel Valls a estimé, dimanche 26 juin 2016, lors d'un déplacement à Belleville-sur-Mer (Seine-Maritime) qu'il ne peut y avoir d'accord de traité transatlantique de libre-échange entre l'UE et les États-Unis (Tafta) car cet accord "ne va pas dans le bon sens".

Pas d'accord sans respect des intérêts de l'Europe



"Dorénavant, aucun accord de libre-échange ne doit être conclu s'il ne respecte pas les intérêts de l'Union. L'Europe doit être ferme. La France y veillera. Et moi je vous le dis franchement, il ne peut pas y avoir d'accord de traité transatlantique. Cet accord ne va pas dans le bon sens", a lancé le Premier ministre devant des militants PS.

Le choix de la suppression des quotas laitiers dramatique

Cet accord sur le Tafta "imposerait (...) une vision qui ferait le lit non seulement des populismes, mais tout simplement une vision qui serait mauvaise pour notre économie", a-t-il poursuivi, dénonçant au passage le "choix dramatique" qu'a représenté la suppression des quotas laitiers et égratignant l'ancien ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite en vue de la présidentielle de 2017.

Un impact négatif sur l'agriculture et l'environnement

Négocié dans le plus grand secret depuis mi-2013, l'accord vise à supprimer les barrières commerciales et règlementaires entre l'UE et les États-Unis pour créer une vaste zone de libre-échange censée doper l'activité économique. Mais il est décrié pour son manque de transparence et l'impact qu'il pourrait avoir

sur l'agriculture et l'environnement.

AFP