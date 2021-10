Le-Havre. Non, Édouard Philippe ne vient pas au Havre samedi

Difficile de savoir comment est réellement partie cette rumeur mais depuis le week-end du 15 et 16 décembre 2018, le bruit court qu'Édouard Philippe, le Premier ministre et ancien maire du Havre (Seine-Maritime), ferait le déplacement dans la cité Océane samedi 22 décembre 2018. L'organisation d'un conseil municipal extraordinaire a peut-être alimenté cette rumeur, mais ce conseil est destiné à préparer à la ville à intégrer la nouvelle communauté urbaine (fusion de l'agglomération du Havre et des communautés de communes Caux Estuaire et de Criquetot-l'Esneval) qui verra le jour au 1er janvier 2019.

Le match HAC Valenciennes reporté

La rumeur est tellement persistante que de nombreux gilets jaunes ont appelé à un grand rassemblement au Havre pour interpeller directement le Premier ministre. Conséquence ou non, devant ce risque d'une manifestation importante et la mobilisation nécessaire des forces de l'ordre, les autorités ont demandé le report du match de football entre le HAC et Valenciennes prévu ce samedi 22 décembre dans l'après-midi au stade Océane.

Un déplacement vendredi en Haute-Vienne

Mais la rumeur est bien rumeur. " Il n'est pas et n'a jamais été question d'un déplacement d'Édouard Philippe au Havre, ce samedi ", nous indique une proche du Premier ministre à la mairie du Havre, qui ne sait plus comment convaincre que cette visite n'a jamais été d'actualité. Édouard Philippe sera en déplacement vendredi 21 décembre 2018 en Haute-Vienne dans le cadre de la préparation du grand débat public national. Il devrait passer la journée de samedi à Matignon à Paris pour suivre l'évolution du mouvement des gilets jaunes.