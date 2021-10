2 297,70 € : La note d'un groupe de supporters anglais dans une brasserie à Lille.

Une à Lille s'est vue submergée de supporters avant le match entre l'Angleterre et les Pays de Galles. Un énorme groupe s'est dirigé vers le bar, et ils ont quasiment tous commandé de la bière.



LIRE AUSSI : EURO 2016 : 10 raisons d'élire les supporters Irlandais comme les meilleurs du monde.



Pris d’assaut, l'établissement a subi un énorme rush. Mais finalement le patron se frotte bien les mains avec une note pareille ! Une note unique pour un seul groupe de supporter à hauteur de 2297,70 euros.



Les anglais ont fêté comme il se devait la victoire (2-0) face aux Pays de Galles.



LIRE AUSSI : Insolite : L'équipe d'Islande a mené au score sur le terrain des marseillais plus longtemps que l'O.M. en ligue 1 en 2016



Un évènement qui n'était encore jamais arrivé pour le directeur de l'établissement Eric Demonchaux. Il s'est confié au journal 20 minutes. "En cinq heures, on a vendu l’équivalent de deux jours de Braderie. Vu qu’ici, on brasse nous-mêmes nos bières, on a de gros tanks de 700 litres. D’habitude, un tank se vide en trois ou quatre jours... Là il a juste fallu deux heures"



LIRE AUSSI : Boire de la bière avec modération rendrait plus intelligent !



Le prochain match disputé à Lille sera le huitième de finale entre les allemands et les slovaques. Les Allemands dont le goût pour la bière est bien connu aussi... Les commerçant espèrent continuer sur cette lancée pour profiter des retombées économiques exceptionnelles de l'Euro 2016.