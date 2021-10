EURO 2016 : 10 raisons d'élire les supporters Irlandais comme les meilleurs du monde

Dans cet Euro 2016 marqué par de trop nombreux débordements de hooligans, il fallait également souligner le comportement exemplaire des supporters Irlandais, qui contrairement aux fauteurs de trouble, nous offrent des moments de franche camaraderie qui font plaisir à voir. Ils font la fête, ils chantent, ils dansent mais surtout, ils respectent les autres.



Voici 10 raison qui nous ont poussé à parler d'eux :





1 - Parce qu'il leur arrive certes de crier très fort et d'être parfois alcoolisé plus que de raison, mais chacun de leurs cris sont des cris de Joie :





Connemara Bar Bordeaux NOW! Join us for live chat on @RTEsoccer Euro show @jacquihurley and @AidanPowerful soon pic.twitter.com/U3ePtyk4E9 — Tony O'Donoghue (@Corktod) 18 juin 2016









2 - Parce qu'ils savent faire la fête avec les supporters adverses sans se la mettre sur la tronche :









3 - Parce qu'ils ont chanté "Stand-Up for the French Police", et "Allez les bleus" à la gloire de la police française qui les a laissés s'abriter de la pluie sous un pont.









4 - Parce que quand il y a un bébé dans le wagon des supporters, hors de question de crier. Au contraire, ils lui chantent une berceuse.





Amazing! Irish fans sing lullabies to a French baby on a Bordeaux train. #IRL https://t.co/8Lyzj7Mebb — Footy Memes (@FootyMemes) 20 juin 2016









5 - Parce que quand un couple de personnes âgées est victime d'une crevaison alors qu'ils sont au bar, ils l' aident à changer de roue.





It looks as though our #IRL fans are making themselves useful at #Euro2016 pic.twitter.com/QJdXG46Hxt — Newstalk Sport (@NewstalkSport) 14 juin 2016









6 - Parce qu'ils chantent en coeur une sérénade pour une belle femme croisée dans la rue tout en ayant du respect pour Carla, cette jolie supportrice à Bordeaux.









7 - Parce qu'ils ramassent leurs détritus dans la rue après une nuit de festivités... Et le font toujours en chantant !









8 - Parce qu'ils n'ont appris que trois mot de français avant de venir... et que c'est très drôle de les voir réviser leur français.









9 - Parce que même au stade l'ambiance est là !









10 - Parce qu'ils sont trop forts tout simplement !









Les Irlandais seraient-ils les meilleurs supporters au monde ? Peu de doute. Vu les réactions des internautes sur le web qui les félicitent, la réponse est OUI ! S'ils veulent rester tout l'été en France, ils sont plus que les bienvenus ! Restez et venez en Normandie les amis !