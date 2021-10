Normandie : filmées dans des cabines d'essayage, elles se retrouvent sur des sites porno

Elles ont été filmées en train d'essayer des maillots de bain pour la plupart. Sur les vidéos, on distingue leurs parties intimes. Mais plus abject encore que le fait de voler l'intimité de ces femmes, le suspect a décidé de publier les séquences sur des sites pornographiques. C'est le site Buzzfeed qui révèle l'affaire, qui se serait produite dans un magasin Décathlon de Normandie, sans préciser le lieu exact, en 2015, et ce, pendant un an.

Des victimes mineures

Il y aurait des dizaines de vidéos. C'est un internaute qui a alerté l'enseigne sur Twitter, dimanche 19 juin 2016, "qui s’indignait que ces vidéos contiennent de la pornographie à l’insu de personnes qui pourraient être mineures, et qui souhaitait que Décathlon prenne des mesures pour éviter que cela ne se reproduise", indiquent nos confrères.

Le suspect bientôt identifié ?

La marque a décidé de porter plainte contre X, mardi 21 juin. Le suspect, qui "serait sur le point d'être identifié", se présente comme un "expert du porno" ou dit aimer "le voyeurisme", d'après Buzzfeed. Il serait agent de maintenance rattaché à l’Éducation nationale. "Une requête a également été déposée pour faire retirer les nombreuses vidéos publiées sur des sites pornographiques", conclut le site.