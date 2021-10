Paris (AFP). Euro-2016: l'Allemagne aussi surveillera Ukraine-Pologne, choc Croatie-Espagne

L'Allemagne, championne du monde, part grandissime favorite face à l'Irlande du Nord pour son dernier match de poule mardi. Mais il faudra marquer le plus possible, avec un regard en coin sur l'autre rencontre, le match classé à risque entre l'Ukraine et la Pologne, qui rêve de chiper la première place de la Mannschaft dans le groupe C.