Bordeaux (AFP). Euro-2016: l'Espagne avec son équipe type, la Croatie sans Modric

On s'attendait à plusieurs changements dans le onze de départ espagnol pour cette rencontre, où un nul peut suffire à la "Roja" (6 pts) pour finir en tête de la poule devant les Croates (4 pts) et s'assurer un adversaire a priori plus abordable en huitièmes.

Mais le sélectionneur Vicente del Bosque n'a semble-t-il voulu prendre aucun risque et a titularisé le même onze que contre la République tchèque (1-0) et la Turquie (3-0).

Le technicien, qui avait brouillé les pistes ces derniers jours à l'entraînement en mêlant titulaires et remplaçants habituels, a par ailleurs maintenu dans la cage le jeune gardien David de Gea (25 ans). La presse espagnole spéculait sur la possibilité que l'emblématique portier et capitaine Iker Casillas (35 ans, 167 sélections) dispose d'un peu de temps de jeu pour ce troisième match à l'enjeu moindre, après avoir perdu son statut de N.1 au début du tournoi.

La Croatie, qui a appris sa qualification pour les huitièmes mardi avant même de jouer, doit pour sa part se passer du milieu du Real Madrid Luka Modric, apparemment insuffisamment remis d'une blessure à l'aine. L'avant-centre Mario Mandzukic, également incertain avant la rencontre, n'est pas non plus dans le onze de départ, de même que le milieu offensif Marcelo Brozovic.

A leurs places, le sélectionneur Ante Cacic a aligné le milieu Marko Rog et l'ailier Marko Pjaca, tandis que l'attaquant de la Fiorentina Nikola Kalinic est titulaire en pointe sur la pelouse du Stade de Bordeaux.

Les équipes:

Croatie:

Subasic - Srna (cap.), Corluka, Jedvaj, Vrsaljko - Rog, Badelj - Perisic, Rakitic, Pjaca - Kalinic.

Sélectionneur: Ante Cacic

Espagne:

De Gea - Juanfran, Piqué, Ramos (cap.), Alba - Fabregas, Busquets, Iniesta - Silva, Morata, Nolito.

Sélectionneur: Vicente del Bosque.

Arbitre: Björn Kuipers (NED)