EURO 2016 : En moyenne, 9 français sur 10 vont aux toilettes à la mi-temps

L'Euro 2016 va attirer bon nombre de supporters derrière leur écran de télévision. Tous seront les yeux rivés sur l'écran, bière à la main, chips dans le bocal, prêts à bondir de joie dès que la France marquera (peut-être...) un but...





Un état de concentration extrème...



Et tout bon supporter qui se respecte, un spectateur ne loupera jamais rien du jeu qui se produit, et s'interdira donc toute autre activité (quoi qu'il tolèrera tout de même une petite entorse à cette règle s'il s'agit d'aller chercher de nouvelles bières au frigo).



Entre 8 et 10 millions de français devant la télé les soirs de grands matchs.



Une telle audience suscite du coup l'appétit des annonceurs et des publicitaires qui, chaque année, pour séduire les téléspectateurs déboursent beaucoup d'argent pour diffuser leur pub. Mais au final quand on y pense... Ils ne sont pas si nombreux que ça à voir les messages publicitaires de la mi-temps, puisque presque tous les téléspectateurs seront aux toilettes !



90% des français... Soit près de 9 millions de français qui tireront la chasse en même temps... !





LIRE AUSSI : EURO 2016 : Parodie hilarante de Francis Cabrel signé Loliwood : "J'préfère te prévenir"



Contrairement aux français, aux Etats-Unis lors de la finale du SuperBowl, la mythique compétition de football américain, la coupure pub est un événement à elle toute seule. Pour être sûr de voir des pubs qui rivalisent d'imagination et qui deviendront légendaires, plus d'un Américain sur deux déclare ainsi aller aux toilettes PENDANT les phases de jeu, afin d'être certain de ne rater aucune coupure pub !