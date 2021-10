EURO 2016 : Un stade peut accueillir les matchs s'il possède au moins un urinoir pour 100 spectateurs

Les stades accueillant les matchs de l'EURO 2016 doivent absolument être équipés d'au moins un urinoir pour 100 spectateur. C'est une règle de la FFF (Fédération Française de Football). Pour les femmes, c'est un minimum de 0.8 toilettes pour chaque centaine de dame accueillies dans le stade. Une exigence qui à elle seule peut suffir pour qu'un stade ne soit pas homologué pour recevoir un match de l'Euro.



A la pointe au niveau de l'hygiène, le stade Matmut Atlantique de Bordeaux possède le système de chasse d'eau le plus perfectionné des stades français : Plus de 400 spectateurs peuvent tirer la chasse en même temps après leur passage, sans risquer un problème de distribution d'eau.



Merci aux ingénieurs d'avoir pensé à tout ! Et c'est un point important quand on sait qu'en moyenne, 9 français sur 10 vont aux toilettes à la mi-temps.