A Caen, sans raison, il insulte et menace de mort le chauffeur du bus

Eric Trufault, âgé de 51 ans, a comparu le mercredi 8 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour outrages et menace de mort envers une personne chargée d'une mission du service public. Il a été jugé détenu pour d'autres causes.

Le 30 avril, il est monté dans un bus et a commencé à invectiver le chauffeur : "T'es pas de la police, t'es pas là pour m'espionner ! Je fais ce que je veux de ma vie!"

"Je vais lui tordre le cou à ce fils de pute !"

Il ajoute à l'intention des usagers présents : "Je vais lui tordre le cou, à ce fils de pute !" A l'audience, le prévenu ne regrette pas les faits, loin de là. Il avait bu un coup, mais il en a "bien le droit". Il ajoute, persiste et signe : "Twisto ! Tous des enculés !" Le président constate que le prévenu en a strictement rien à faire des règles de la vie en société. "Vous vous déplacez, non pas pour travailler, mais pour le plaisir et vous embêtez tout le monde. C'est un comportement de voyou ! Il n'y a, chez vous, aucune remise en cause !"

Le procureur requiert 10 mois de prison avec sursis et une interdiction de transports. Il ajoute que l'homme passe son temps en prison et qu'en liberté il n'a pas grand chose à faire à part se promener en bus. Le prévenu écope de 8 mois de prison, dont 4 mois ferme assortis de 24 mois de mise à l’épreuve, d'une obligation de soins, de 300 euros de préjudice moral et d'une interdiction de fréquenter les transports Twisto.