Un Été 44 : présenté à Caen, le spectacle musical sur la Libération en bonne voie vers le succès

Mettre en musique l'histoire de la Libération. Le pari, signé Sylvain Lebel, auteur-compositeur originaire de Caen (Calvados), est audacieux. Il est en passe d'être gagné. Le spectacle musical Un Été 44, dont les premières représentations auront lieu au Comédia (Paris) entre le 4 novembre 2016 et le 26 février 2017, était présenté pour la première fois lundi 6 juin 2016 au Mémorial de Caen. Un live de 45 minutes, synthèse d'un potentiel au fort développement.

"D'habitude on lance les spectacles à la capitale" Valéry Zeitoun, producteur de Un été 44 pic.twitter.com/WIwPT9oLOF — Tendance Ouest (@tendanceouest) 6 juin 2016

Sur scène, une dizaine de chanteurs, inconnus du grand public, mais à la présence convaincante : Barbara Pravi, Alice Raucoules, Sarah-Lane Roberts, Nicolas Laurent, Tomislav Matosin, Philippe Krier etc. Tous sont portés par des textes écrits par des plumes qui, si elles n'ont plus rien à prouver, pourraient néanmoins être attendues au tournant par la critique : Michel Amsellem, Charles Aznavour, Erick Benzi, Alain Chamfort, Yves Duteil, Maxime Le Forestier, Jean-Jacques Goldman, pour ne citer qu'eux. « On a de vraies chansons, avec des auteurs qui conjuguent les verbes. Et je peux vous dire que ça n'est pas toujours le cas », s'est amusé Valéry Zeitoun, le producteur, quelques minutes avant le show.

De fait, les mélodies sont là. Aux premières notes, la touche des uns et des autres est plus qu'identifiable. Les textes ont du sens. Et ne frôlent que rarement avec le cliché. Ce qui dans ce genre de projet n'est jamais gagné d'avance.

Représentation mardi 7 juin 2016 à Bayeux

Dans le public, les quelques centaines de privilégiés à avoir assisté à l'avant-première caennaise semblent conquis par l'histoire de Solange, la couturière, Yvonne, l'infirmière ou celle de Willy O'Brien, le soldat américain. Des personnages ordinaires, dans un décor aux tons sépia, aujourd'hui minimaliste mais qui, sur la scène d'un Zénith, pourraient bien métamorphoser une jolie création artistique en véritable machine à succès.

Un Été 44 doit maintenant continuer à convaincre à Bayeux ce mardi 7 juin puis à Evreux le 8, au Havre le 9, à Argentan le 10 et enfin Sainte-Mère Église, jeudi 30 juin.

Découvrez le premier titre du spectacle musical, Passer la nuit :